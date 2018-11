La misurazione dell'impatto sociale? Ha senso solo se profit, pubblico e privato sociale fanno sistema

Quello che leggete è l'intervento della presidente di Fondazione Ant, Raffaella Pannuti pronunciato in occasione del Premio Eubiosia 2018 dello scorso 20 novembre

"Per l’Ant questa è il giorno più importante dell’anno perché è la giornata dedicata ai nostri benefattori. Ogni edizione del Premio si è arricchita nel tempo di contributi fondamentali che ci hanno permesso di arrivare a oggi ancora più maturi e forti. Questo è fondamentale per i nostri ammalati per i quali affrontiamo sfide sempre più complesse. La lotta contro il dolore e la solitudine insite nelle malattie croniche e invalidanti è e resterà sempre la nostra missione. Ant è nata per rispondere al richiamo della sofferenza. grazie per quanto state facendo assieme a noi. L’alleanza con i benefattori Ant ci ha permesso di strutturare strategie sempre a più ampio respiro. Nel solo 2018, siamo riusciti assieme ad attivare una equipe sanitaria a Rimini, a implementare i servizi di prevenzione oncologica a Pieve di Cento e abbiamo aperto un filone residenziale in Basilicata, con l’Hospice di Viggiano che noi intendiamo come una struttura assistenziale di transizione finalizzata a fare da ponte fra l’assistenza domiciliare e l’ospedale tradizionale. Vorremmo con voi oggi siglare un patto a continuare a sostenere sempre nuovi progetti per i malati di tumore.

Sempre quest’anno abbiamo fondato Academy Ant, uno spazio di condivisione di esperienze e saperi da mettere al servizio della collettività. Il bene comune diventa occasione di crescita. Ant e le aziende stanno insieme per promuovere comportamenti socialmente attivi e formare cittadini responsabili in un rapporto di reciproca costruzione del business e dell’attività. Per introdurre il tema specifico della giornata, l’innovazione, ricordo anche l’istituzione del fondo Sprint4ideas. In questo caso Ant, con grande coraggio e lungimiranza, si è fatta promotrice – soggetto attivo – di un processo innovativo che ha messo in comunicazione aziende interessate a finanziare innovazione, con aziende e startup con idee innovative da finanziare. Ci sono arrivati 30 progetti in soli 2 mesi da parte di 30 realtà nazionali e non solo. Una commissione di esperti li ha valutati e il finanziamento di 50 mila euro è andato a Ugo, startup che affianca i pazienti negli spostamenti e nelle relative terapie, proprio come un caregiver personalizzato. Tutto questo, affinché il modello di assistenza domiciliare possa essere più rispondente alla società che cambia.