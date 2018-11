Nasce "Mia" per accelerare startup e Pmi al femminile

È dedicato alle startup e alle Pmi innovative italiane, che sono state fondate da donne imprenditrici, si chiama Mia – Miss In Action ed è il primo programma di accelerazione con questo obiettivo. L’iniziativa è stata presentata oggi a Milano nella sede di Bnp Paribas in Italia da: Isabella Fumagalli, Ceo di Bnp Paribas Cardif e Coordinatore di Bnp Paribas Ifs per l’Italia; Layla Pavone, Chief Innovation Marketing and Communication Officer di Digital Magics; Andrea Munari, Ceo di Bnl e Responsabile di Bnp Paribas per l’Italia e Marco Gay, Ad di Digital Magics.

Digital Magics, incubatore di startup digitali “Made in Italy”, Bnp Paribas International Financial Services, Bnp Paribas Cardif, Findomestic, Arval Italia e Bnl Gruppo Bnp Paribas sono gli ideatori del programma Mia – Miss In Action, che ha l’obiettivo di accelerare e supportare il talento digitale delle donne e di contribuire a far crescere la compagine femminile all’interno dell’ecosistema dell’innovazione italiano.

«L’acceleratore al femminile “Mia” nasce circa un anno fa da un'idea che ho proposto durante un momento di networking all’interno di un importante evento nazionale con diverse top manager e imprenditrici fra cui Isabella Fumagalli, che l’ha subito accolta con entusiasmo. Da donna e da professionista, credo davvero molto in questo progetto su cui stiamo lavorando da mesi e che ho fortemente voluto» ha dichiarato Layla Pavone. Da parte sua Isabella Fumagalli, tra i promotori del progetto Mia ed un esempio di donna top manager Bnp Paribas in Italia ha aggiunto: «Realizzando per primi questo progetto vogliamo dare un forte messaggio al mercato, ai consumatori e a tutte le donne “Mia” è uno strumento efficacissimo per sostenere nuove professionalità promuovendo l’imprenditoria al femminile, a sostegno della competitività del paese. Ci auguriamo anche che alimenti le ambizioni delle giovani donne e che le sproni a credere di più in loro stesse, sviluppando competenze e abilità che saranno centrali nel futuro».

«Nel Gruppo Bnp Paribas siamo convinti che una società è sana e coesa solo quando è inclusiva; quando consente a tutte le sue componenti di esprimere i propri valori e realizzare i propri obiettivi» afferma Andrea Munari. «Siamo, quindi, particolarmente orgogliosi di essere partner di MIA e di poter dare il nostro contributo alla diffusione di una cultura imprenditoriale femminile. In BNP Paribas puntiamo sul talento come fattore di crescita per le persone e di sviluppo e competitività per l’azienda. Le nostre politiche HR prevedono iniziative di valorizzazione delle migliori professionalità, in una logica di piena inclusività. In questa strategia, le donne occupano un posto fondamentale per la loro capacità di esprimere valore aggiunto nel lavoro come nella relazione con le persone e per la naturale tendenza ad essere innovative e creative».

«Con “Mia”, insieme ai nostri partner del Gruppo Bnp Paribas, vogliamo sostenere concretamente la crescita della componente e della leadership femminili nell’ecosistema dell’innovazione», dice Marco Gay. «In generale, crediamo che spesso la parola tecnologia possa rappresentare un ostacolo culturale a fare impresa, per questo ‘MIA’ lavorerà molto anche sui ‘role model’ e sull’esperienza che Layla Pavone insieme ad altre importanti top manager e imprenditrici, che hanno aderito al programma, metteranno a disposizione delle startupper selezionate».