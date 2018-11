PayPal celebra il Giving Tuesday in Italia con l’arrivo del Donation Button

Per il settimo anno consecutivo a livello globale e per la prima volta in Italia, PayPal aderisce alla campagna internazionale dedicata al Giving Tuesday. Una manifestazione che l’azienda leader nella fornitura di servizi e soluzioni per i pagamenti digitali ha deciso di supportare anche quest’anno con varie iniziative in 12 paesi nel mondo e il lancio europeo del suo “Donation Button”, che sbarca per la prima volta in Italia.

"In PayPal, crediamo molto in campagne di carattere sociale che possano avere un forte impatto sulla vita delle persone come Movember, il World Pride e, senza dubbio, il Giving Tuesday” afferma Maria Teresa Minotti, Head of Merchant Services PayPal Italia. “Proprio per questo nel 2018 abbiamo deciso di rendere ancora più concreto nel nostro Paese l’impegno nella promozione di iniziative come questa, lanciando il Donation Button e decidendo di iniziare a collaborare anche con Giving Tuesday Italia. Una partnership, questa, che rappresenta per noi una bella occasione per mostrare il calore degli italiani, da sempre aperti ad aiutare chi ne ha più bisogno, soprattutto in un momento speciale dell'anno come quello del Natale”.

In particolare, gli utenti italiani di PayPal, dal 27 novembre al 31 dicembre, potranno sostenere i progetti di tre delle principali ONG attive sul territorio nazionale che hanno anche una presenza a livello mondiale, come Unicef, Dynamo Camp e Telethon. Per ogni donazione fatta a queste tre associazioni PayPal contrinuirà con un ulteriore 5% che andrà a sostenere sempre di più i validi progetti di charity proposti dalle differenti ONG. Da oggi anche attraverso l’App di PayPal, e la disponibilità del Donation Button (“Fai una donazione per una causa”), le donazioni a Unicef, Fondazione Telethon e DynamoCamp saranno sostenute da un ulteriore contributo del 5% da parte di PayPal.

Nel mondo, i principali beneficiari di questa campagna di donazione solitamente sono le cause relative all'aiuto umanitario, il benessere degli animali e le cause legate alla fede e alla religione. In Italia, invece, gli enti selezionati si concentrano sugli aiuti umanitari in diversi settori: dalla tutela e promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in tutto il mondo all’organizzazione di terapie ricreative per i bambini affetti da patologie gravi e croniche, fino all’aiuto per la ricerca sulle malattie genetiche. Nel 2017, PayPal ha raccolto più di un miliardo di dollari, il primo record ottenuto grazie alle donazioni da parte di utenti provenienti da oltre 180 paesi, a cui si aggiungono i fondi ricevuti durante tutto l'anno dagli utenti PayPal a livello globale, che ha permesso alla società di raccogliere più di 8,5 miliardi di dollari per beneficenza.