Quel muro di gomma impenetrabile che avvolge il carcere di Padova

Siccome il tentativo con il Dap era stato il primo passaggio, chiamo il Provveditorato penitenziario del Triveneto. Mi fanno sapere che il provveditorato si occupa esclusivamente dei nulla osta che riguardano la stampa locale, quindi non un media nazionale come VITA.

A questo punto non ci sono altri uffici. Nessuno nell’amministrazione penitenziaria italiana, a quanto pare, può approvare o rifiutare un servizio giornalistico in carcere. Né il DAP, né il Ministero della Giustizia, né il direttore, né il provveditorato del Triveneto.

Ottobre

Così il 10 ottobre mando una mail a tutti gli uffici contestualmente per vedere se così si possa superare l’impasse. E così sembra essere. Risponde infatti il giorno dopo (11 ottobre) il dott. Marco Belli, dell’ufficio stampa del Ministero. «Mi spiace per il tortuoso iter di passaggi che ti ha portato a scrivere questa mail», scrive, «la procedura per essere autorizzati ad entrare in carcere a fini giornalistici è molto semplice: indirizzare una richiesta via mail all’attenzione del direttore dell’istituto, specificando le attività per cui si richiede di essere autorizzati. Sarà cura dell’istituto inoltrarla (in ossequio ad una specifica nota del Capo del DAP del 10 agosto scorso) all’Ufficio Stampa del Ministero della Giustizia per il necessario nulla osta. A disposizione per qualsiasi chiarimento, ti auguro buon lavoro».

Il 15 di ottobre arriva anche una mail da parte del direttore Mazzeo che sottolinea come abbia «bisogno di capire meglio come vuole realizzare il servizio giornalistico. La visita con riprese fotografiche dei locali e dei detenuti?». Provvedo a riepilogare nuovamente le esigenze e la ratio del servizio. La risposta sembra essere definitiva: «Oggi giro la sua richiesta all'Ufficio stampa, restiamo per la macchina fotografica. A presto».

Novembre

A questo punto inizia una lunga attesa. Che dura ancora oggi. Siamo al 27 novembre, tre mesi esatti dalla prima chiamata al direttore Mazzeo. Nel mezzo una mezza dozzina di mail di sollecito e un paio di chiamate telefoniche che invece di diradare le perplessità le aumentano. In particolare, l’8 novembre, dopo due giorni di tentativi decido di scrivere al dott. Belli che si era premurato di farmi sapere di essere «a disposizione per qualsiasi chiarimento». Al numero in calce alla mail però non risponde nessuno e così scrivo via mail. Anche così nessuna risposta. Il 10 novembre chiamo l’ufficio stampa del Ministero chiedendo di parlare con Belli. E scopro però che Belli non è di istanza al Ministero, nel cui ufficio stampa lavora, ma è distaccato al Dap. Chiamo il Dap ma non mi possono aiutare perché il dott. Belli non è in sede. Finalmente il giorno seguente mi richiama per chiarirmi che «abbiamo molte cose da fare. Bisogna solo aspettare». Cosa che stiamo ancora facendo.