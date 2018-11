Al Giambellino apre Punto Donna

WeWorld Onlus, ong che da vent’anni garantisce i diritti dei bambini e delle donne più vulnerabili in Italia e nel Mondo, grazie al contributo di AXA Italia, ha inaugurato martedì 27 novembre “Punto Donna” a Milano nel quartiere del Giambellino, in via Gonin, 7.

Il progetto è dedicato alle donne che la società ha lasciato indietro, con l’obiettivo di offrire loro una seconda possibilità. Il quartiere Giambellino è un territorio periferico, popolare e variegato. Qui, il progetto Punto Donna coinvolgerà le donne in percorsi di supporto, formazione ed empowerment, attraverso una serie di attività gratuite che mireranno a migliorare le loro condizioni sociali, con particolare attenzione alla possibilità dell’inserimento lavorativo.

«Essere presenti nelle zone più periferiche significa, spesso, aiutare le donne a riappropriarsi della propria vita, regalare a chi è più in difficoltà una seconda opportunità», ha sottolineato Marco Chiesara, presidente di WeWorld Onlus. «Il percorso spesso non è semplice perché nei nostri progetti ci scontriamo con la diffidenza, il disagio, la mancanza di prospettive. Per farcela è indispensabile costruire reti che accolgano e proteggano le donne di cui ci prendiamo cura. Avere al nostro fianco un’azienda come AXA Italia rende queste reti più forti. Nel nostro Paese, abbiamo bisogno di aziende inclusive che mettano l’impegno sociale al centro del loro operato e AXA Italia è una di queste».

«In AXA Italia ci impegniamo ogni giorno per creare una cultura inclusiva dove valorizzare le diversità e aiutare i nostri collaboratori a realizzare le proprie ambizioni e vogliamo avere un impatto positivo sulle persone e sulla società», ha dichiarato Patrick Cohen, Ad del Gruppo AXA Italia. «Per questo, insieme a WeWorld e a tutti i nostri collaboratori, ci impegniamo concretamente a favore delle donne vittime di esclusione sociale, che non godono di pari opportunità o che hanno subito violenze. Questo impegno concretamente realizzato oggi è un altro passo importante per realizzare la nostra missione: aiutare le persone a vivere meglio e a costruire il futuro che desiderano».

All’interno di Punto Donna, uno dei focus principali sono le attività dedicate all’orientamento ai servizi presenti sul territorio con la possibilità per le donne di intraprendere dei percorsi personalizzati per valorizzare le proprie competenze.

Le donne potranno usufruire dei seguenti servizi:

Formazione di base per l’ingresso nel mondo del lavoro (es. Corsi di italiano)

Bilancio di competenze e orientamento al lavoro

Informazione, orientamento e invio sui servizi sociali e le iniziative territoriali

Sostegno all’apprendimento di competenze informatiche

Accompagnamento ad eventi culturali e di sensibilizzazione presenti sul territorio

In apertura foto da weworld.it