De Ponte: «Global Migration Compact, da "uomini soli al comando" scelte che ci isolano sempre più»

C'è o ci sarebbe stata, però, una contraddizione interna, tra l'intenzione del Primo Ministro, che si era detto favorevole, e quella del Ministro degli Interni che si dice contrario al Global compact...

Qua siamo alla chiacchiera o, meglio, al gioco delle parti. Tutti stanno cercando di dividere due forze politiche. Ma la nostra preoccupazione di attori civici non può essere questa.

Qual è, allora?

Quella di far ragionare le forze politiche portandole a capire che una comunità non si governa conquistando unicamente il suo consenso, ma anche gestendola con intelligenza. In questo momento, dovremmo dare un consiglio, più che lanciarci nel gioco delle parti. Il nostro interesse non è prendere la parte di questo o di quello, il nostro interesse è che la democrazia funzioni e che ciò che chiamiamo comunità non sia lasciata allo sbaraglio. Per questo servono i corpi intermedi, non per dividere ma per camminare in un mondo sempre più complesso.