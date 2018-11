L’invito ai senior: «Diventate Kaumatua»

Kaumatua è il nome con cui vengono chiamati gli anziani nelle tribù Maori della Nuova Zelanda. In quella cultura, gli anziani hanno il compito di guidare e insegnare alle nuove generazioni e sono tenuti in grande conto dalla comunità. Da noi, invece, l'invecchiamento è percepito solo in chiave negativa. Non è quindi un caso che a Milano nasce una nuova realtà che ha deciso di chiamarsi Kaumatua e invita gli adulti maturi, in pensione e che hanno voglia di fare qualcosa per gli altri e in particolare i giovani, a mettere a disposizione delle nuove generazioni la propria esperienza e conoscenza.

È stata presentata oggi la non profit Kaumatua, che ha sviluppato una piattaforma web per permettere agli adulti maturi di mettere a disposizione esperienza e tempo a favore della comunità e delle nuove generazioni.

Partecipare è semplicissimo. Basta iscriversi sul sito, ricercare, sfogliando il calendario, le attività proposte dalle associazioni di volontariato, cliccare su quella desiderata e prenotarsi. Per facilitare la ricerca è anche possibile selezionare le attività per tipologia, fascia oraria, destinatari, utilizzando i filtri specifici.

Si può per esempio decidere di prendersi cura di un bambino in ospedale coi volontari di Abio. Fare piccoli lavori di giardinaggio e bricolage al Ceas, Centro Ambrosiano di Solidarietà. Giocare coi bambini seguiti dall'Associazione Paolo Pini. Insegnare i trucchi del mestiere di parrucchiere ai ragazzi che seguono il corso promosso dal centro educativo FormaGiovani allo Stadera.

L'iniziativa del resto si rivolge anche a scuole, associazioni ma anche giovani. Per esempio un ragazzo che vuole iscriversi all'università ma non sa che indirizzo scegliere? Sul sito può trovare il Kaumatua che fa per te

Oltre al mondo del non profit, Kaumatua guarda anche a quello delle imprese. Il team cerca nelle aziende i volontari prossimi alla pensione per indirizzarli ad attività pro-sociali e li mette in contatto con le aziende giovanili. Ha già aderito alla nuova iniziativa l'incubatore Talent Garden: la partnership permetterà ai Kaumatua di supportare pro-bono le startup dei giovani