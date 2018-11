L’officina delle biciclette dove si “ripara” anche la vita

È un “senzatetto” venuto dal Venezuela l’uomo che farà rinascere “La formichina”, la piccola ciclofficina nata a Rovigo per dare un’opportunità a persone rimaste senza casa e lavoro. L’aveva aperta nel 2011 Arcisolidarietà, prima associazione di volontariato ad aprire un asilo notturno – “Arcobaleno” - e poi diverse strutture di accoglienza residenziali per persone rimaste senza casa nel capoluogo veneto. Sostenuta inizialmente dal Centro di servizio per il volontariato di Rovigo e promossa in collaborazione con la sezione locale della Federazione italiana amici della bicicletta, ha funzionato per ben sette anni, con due volontari di Arcisolidarietà impegnati quasi quotidianamente nell’insegnare agli ospiti come si riparano e rimettono a nuovo le biciclette.

Poi, poche settimane fa, il triste annuncio: la ciclofficina chiude i battenti. «Il ragazzo del Burkina Faso, che avevamo inserito nel progetto in questi anni, è tornato nel suo Paese», racconta la presidente, Donata Tamburin. «Così abbiamo deciso di smantellare tutto e svuotare il negozio». Ma poi, a sorpresa, è arrivato Domingo. È stato lui, ospite dell’asilo notturno, a proporsi con entusiasmo e insistenza per riprendere in mano “La Formichina”, vedendo in questo progetto una possibilità di riprendere in mano anche la propria vita.

La figura di Domingo mette in difficoltà nell’usare la parola “senzatetto”, che nell’immaginario comune fa pensare a clochard abbandonati su strade e panchine al freddo. Lui, 52 anni, nato in Venezuela da una famiglia di origini italiane, di questo stereotipo non ha nulla: è uno di quelli che, certo, hanno perso la casa e il lavoro, ma sicuramente non la voglia di rimboccarsi le maniche. Come molti, è semplicemente in cerca di una buona opportunità di mostrare quanto vale. «Nel mio Paese avevo un’azienda di costruzioni, che ho dovuto chiudere a causa della situazione economica e in particolare del costo delle materie prime, che è diventato insostenibile», racconta Domingo, che nel marzo scorso ha lasciato il Venezuela e scelto l’Italia per rifarsi una vita: nel nostro Paese, infatti, è nato suo padre. Domingo, di conseguenza, ha la cittadinanza italiana.

«Sono arrivato prima a Bari, città di cui è originaria la mia famiglia, poi ho avuto una proposta di lavoro in prova in una fonderia qui a Rovigo per un breve periodo, ma purtroppo l’azienda non ha potuto assumermi», continua. Trovandosi senza un tetto sotto cui dormire, Domingo ha trovato accoglienza all’asilo notturno “Arcobaleno”. Qui ha scoperto il progetto della vicina ciclofficina solidale, diventandone presto appassionato. Con le bici, racconta, ha già un po’ di dimestichezza; è stato suo nonno, fin da quando lui era ragazzino, a insegnargli come si smontano e rimontano e come si fanno le normali riparazioni. Ora lui proverà a fare di questa passione casalinga uno strumento per costruirsi un futuro in Italia. «Spero che questa opportunità che mi è stata data mi consenta di portare qua anche mia moglie e mio figlio di sedici anni».