Se fossero i dipendenti a decidere lo stipendio dei manager? La "folle" idea della sinistra inglese

Per i laburisti, i dipendenti e i consumatori dovrebbero avere pieno accesso a un sistema di voto annuale sui cosiddetti executive packages , che sono una parte molto molto cospicua della cosiddetta executive compensation: ciò che i mega manager intascano, in denaro, azioni o bonus. Le opzioni su azioni dovrebbero essere eliminate e, secondo la sinistra made in UK, i dirigenti dovebbero essere pagati unicamente in denaro per evitare forme di compensi "alternativi" e fiscalmente deducibili. Non solo, in tutte le aziende inglesi con più di 250 dipendenti il Labour Party chiede che vengano resi pubblici i nomi di coloro che prendono più di 150mila sterline l'anno.

C'è chi parla già di una piattaforma per un programma in vista di un prossimo crollo di Teresa May. Le proposte dei laburistia sono sostanzialmente cinque: 1) che i contratti di remunerazione dei dirigenti delle grandi imprese siano resi pubblici; 2 che la remunerazione dei dirigenti sia in contanti; 3) che siano pubblicati i differenziali retributivi tra dirigenti e dipendenti analizzati per sesso ed etnia; 4) il diritto societario deve essere modificato per dare a tutti gli stakeholder il diritto di proporre un tetto massimo alla retribuzione dei dirigenti e al pacchetto bonus; 5) la remunerazione di ciascun dirigente di una grande impresa è soggetta al voto vincolante annuale di una serie di parti interessate; 6) parti interessate comprendono gli azionisti, i clienti a lungo termine e i dipendenti.

Le riforme si applicherebbero alle oltre 7.000 imprese del Regno Unito che hanno 250 o più dipendenti e rappresentano oltre 10 milioni di lavoratori.