Un ’68 diverso. Dall’Apollon occupato alle prime cooperative sociali

«La fortuna è aver avuto anche piccoli grandi esempi, non solo nelle grandi figure dell’impegno verso gli ultimi, ma anche nella società civile e nei movimenti di impegno politico. L’amico fraterno Augusto Battaglia, allora Direttore della Comunità di Capodarco di Roma dove le persone con disabilità vivevano in libertà e autonomia, con cui a partire dal 1975 andammo in Europa a spiegare come le cooperative sociali potevano essere la risposta all’inserimento lavorativo dei cittadini maggiormente esposti al rischio di esclusione sociale; Tania Fratoni, mamma di un ragazzo con disabilità della comunità San Paolo che tutti i lunedì presenziava in Consiglio Comunale per chiedere uguaglianza e diritti; Mimmo e Nina, giovani attivisti della sezione del Pci “Che Guevara” sull’Ardeatina, con cui convincemmo gli agricoltori di quella zona di Roma a darci una mano sulle terre che avevamo occupato e con cui iniziammo la straordinaria avventura di “Agricoltura Nuova”; Luigi Cancrini, che durante la mia esperienza in Consiglio Regionale mi aiutò con le sue competenze ad immaginare i primi servizi territoriali per le persone con disagio psichico e psichiatrico; don Bruno Nicolini, “amico del popolo Rom”, che avviò nel concreto il primo percorso per l’inserimento scolastico dei bambini nelle scuole di Roma».

110 pagine di autobiografia collettiva, dove sfilano uomini e donne che non trovano posto nelle ricostruzioni ufficiali di quegli anni, ma che di quelle storie hanno fatto parte e che non devono essere dimenticate. 110 pagine, con foto e ricordi che possono ancora dire qualcosa a questo nostro tempo dove i nuovi “ultimi” faticano a trovare un posto nella società e anche voci forti a loro difesa. Le indicazioni programmatiche di quel ’68 erano Don Milani e Antonio Gramsci, come ben ricorda Guido Crainz nella prefazione. Ovvero “l’obbedienza non è più una virtù” e “creare una nuova cultura non vuol dire fare scoperte originali, ma farla vivere giorno per giorno fra le persone”: un ’68 diverso, appunto, che trova spazio anche nel nostro tempo. Basta volerlo.

Per chi vuole, Matteo Amati è presente con “Animali abbandonati in pascoli abusivi” alla fiera dell’editoria “Più libri, più liberi” di Roma in programma dal 5 dicembre 2018.