A Koinè arte sacra e turismo spirituale

Secondo i dati Untwo (Organizzazione mondiale del turismo) 2016, su 1.186 milioni di viaggiatori, più di 300 milioni di persone (27%) hanno affrontato un viaggio per recarsi in un Santuario, movimentando circa 18 miliardi di dollari. La stessa Organizzazione segnala inoltre un trend in crescita (circa del 4%) per le località a caratterizzazione sacra detentrici di un ricco patrimonio culturale o storico.

L’Italia in questo contesto, con oltre 205mila testimonianze storiche, monumentali, architettoniche e archeologiche, di cui 1.600 Santuari, 30mila chiese, 700 musei diocesani, innumerevoli monasteri, conventi e luoghi a caratterizzazione spirituale, rappresenta naturalmente una meta privilegiata, con una stima di oltre 35 milioni di presenze tra pellegrini, escursionisti e vacanzieri, per una componente internazionale circa del 60% (Fonte: Isnart 2017 – Istituto nazionale di ricerche sul turismo).

Al turismo spirituale sarà dedicata un’edizione speciale di Koinè, la principale piattaforma europea d’incontro dedicata alla filiera internazionale del settore religioso, ospitata nella fiera di Vicenza e organizzata da Italian Exhibition Group e che è stata presentata a Milano a fine novembre. L’appuntamento biennale – in programma dal 16 al 18 febbraio a Vicenza, giunge alla XVIII edizione, grazie al sostegno della Conferenza Episcopale Italiana e della Diocesi di Vicenza, e celebrerà il traguardo dei trent’anni con il lancio del 1° Meeting del Turismo Spirituale, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo Libero, turismo e sport e della Conferenza Episcopale Italiana, a seguito del lancio delle nuove linee guida per il turismo religioso, Bellezza e speranza per tutti.

Nella consapevolezza della portata del turismo spirituale e della sua importanza nella promozione dei territori, Vicenza diverrà, per tre giorni, luogo privilegiato di incontri e scambi per un nuovo progetto di valorizzazione e promozione.

Nell’arco di 30 anni del resto, la rassegna è diventata l’appuntamento internazionale di riferimento per quanti che si interessano di arti e artigianato per la liturgia, il culto e la devozione. Rappresenta l’evento più rilevante per valore espositivo e autorevolezza numerica.

Altro appuntamento di rilievo sarà quello con gli Stati generali dell’edilizia di culto: in continuità con la Biennale 2018 che ha rilanciato l’attenzione sul tema dello Spazio Sacro, a 60 anni dall’indizione del Concilio Vaticano II, guidati dalle linee del Pontificio Consiglio della Cultura e dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e per l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti e Ingegneri e il Collegio dei Geometri, Vicenza diverrà la “capitale” dell’Edilizia di Culto. Saranno ospitati i massimi esperti del settore che si daranno appuntamento per dar vita a tre intense giornate di studio per la presentazione di nuovi progetti, idee, tecnologie e prodotti. Grande novità l’allestimento della Domotic Church: la ricostruzione di una Chiesa in scala, in cui le aziende specializzate potranno far vedere in uno spazio reale i loro prodotti e servizi in funzione.

Inoltre, in collaborazione con le principali associazioni di operatori parrocchiali e addetti al culto nazionali, prenderà vita per tutto il corso della manifestazione un meeting dedicato agli operatori che ogni giorno curano e custodiscono gli edifici di culto. Koinè, con la sua ricca area Fede e Liturgia, si riconferma, pertanto, punto di riferimento per le novità e le eccellenze che poi le parrocchie adotteranno nelle aule liturgiche.

Anche questo appuntamento avrà luogo grazie al prezioso apporto del Comitato Scientifico di Koinè Ricerca, leader indiscusso a livello europeo in merito alle espressioni della Chiesa nel design delle suppellettili liturgiche e nelle evoluzioni dell´architettura degli spazi celebrativi.

In apertura foto Pexels