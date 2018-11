Aism vince l'Oscar di Bilancio 2018 per il non profit

L’Oscar di Bilancio di Ferpi, giunto alla sua 54esima edizione, premia le imprese più virtuose nelle attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder. La motivazione del premio? «La rendicontazione di AISM si contraddistingue, sia nella parte finanziaria che nel bilancio sociale, per la chiarezza espositiva, l’adozione di standard di settore all’avanguardia, la completezza e analiticità delle informazioni, anche per indici di prestazioni, la comparazione dei risultati con riferimento al budget per l’anno di riferimento e per l’esercizio successivo, nell’ambito di un piano strategico pluriennale. I documenti presentano una grafica e una narrazione che risulta puntuale e particolarmente descrittiva. Il tutto in un contesto di presidi e di regole di corporate governance strutturato». Dodici anni fa AISM fu una tra le prime Onlus a rendicontare in modo trasparente e accurato a tutti i propri stakeholder (persone con SM, ricercatori, volontari, donatori, la collettività, le istituzioni e i media), il proprio impegno verso le persone con SM. Da allora ogni anno con il Bilancio sociale rendiconta la propria capacità di mantenere gli impegni presi, consolidare e rafforzare la reputazione e condividere la propria identità associativa verso l’interno e verso l’esterno. Nel 2016 AISM ha ridefinito la propria Matrice di materialità, coinvolgendo i propri stakeholder e rendicontando i risultati di tale dialogo al fine di sviluppare ed elaborare nel Bilancio i temi materiali, cioè gli aspetti più rilevanti e significativi sia per l’Associazione sia per gli stakeholder. Il Bilancio sociale 2017 (al link http://bilanciosociale.aism.it) rappresenta un ulteriore avanzamento nella rendicontazione puntuale dei risultati e delle performance, adeguandosi ai nuovi Standard GRI Global Reporting Initiative, attraverso lo sviluppo di un processo strutturato di analisi dei temi materiali finalizzato a individuare e rendere prioritari i temi più rilevanti.

La Giuria, presieduta dal Prof. Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi, che annovera i rappresentanti delle più importanti associazioni di settore, tra cui AIAF, AIIA, ANDAF, Assogestioni, Anima per il Sociale nei Valori d’Impresa, Fondazione Sodalitas, Nedcommunity, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, ha scelto i finalisti tra circa 120 candidature di imprese e enti, suddivise in 7 categorie core e due premi speciali. Qui di seguito tutti vincitori dell’Oscar di Bilancio 2018 nelle categorie principali:

ENI - Grandi Imprese Quotate

Finalisti: PIRELLI e TERNA

UNIPOL GRUPPO - Imprese Finanziarie

Finalisti: BANCO BPM e BANCA GENERALI

HERA - Medie Imprese Quotate

Finalisti: ERG e PIAGGIO

SABAF - Piccole Imprese Quotate

Finalisti: EDISON e MONNALISA

FIDEURAM - Aziende Non Quotate

Finalisti: SIA e ASPIAG SERVICE

AISM - Enti Non Profit

Finalisti: LEGA DEL FILO D’ORO e MUSEO EGIZIO DI TORINO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - Fondazioni Erogatrici

Finalisti: FONDAZIONE VODAFONE e FONDAZIONE CON IL SUD

I due Premi Speciali, “Innovazione nel reporting” e “Integrated reporting” sono andati rispettivamente a HERA, per l’innovazione nella rendicontazione e PIRELLI, per l’innovazione della comunicazione, il secondo a STAFER e UNIPOL GRUPPO.