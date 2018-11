Canada, i medici possono prescrivere visite d’arte come terapia

In mostra l'Africa vista dai bambini Un progetto culturale di laboratori fotografici in Mali e Kenya per ragazzi in situazioni di povertà e disagio sociale e che ora è un'esposizione di fotografie, la prima realizzata interamente da bambini africani. Dal 15 al 25 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma per iniziativa di “Cortile dei Gentili” in collaborazione con Amref Healt Italia e Fondazione Pianoterra