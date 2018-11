La “Pace Fiscale” porta in dote l’approvazione delle misure relative alle Bcc

Credito Cooperativo al Governo: non snaturiamo la Riforma Federcasse e Confcooperative, in relazione alle nuove proposte di modifica della riforma del Credito Cooperativo contenute in emendamenti al decreto fiscale per cancellare l'obbligo di adesione a un gruppo unico, chiedono che si continui sulla strada della Riforma per non destabilizzare il sistema