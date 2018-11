Dance4Life: l’amore per la Siria fa sold-out

La storia del 28enne cresciuto in un campo profughi vicino a Damasco è toccante. Ballare per lui non è solo una passione ma un atto di ribellione: poiché i terroristi lo hanno minacciato di morte perché insegnava la danza ai bambini, il suo motto è diventato “danza o muori” e se l’è tatuato sul collo nel punto il cui il boia avrebbe potuto decapitarlo.

Il giovane ballerino (nella gallery in basso due momenti dello spettacolo), che a Capodanno scorso ha duettato con Roberto Bolle in prima serata su Rai1, ha portato sei diverse coreografie, tutte ispirate alla sua storia: “My world is free”, “One in a million” e “End/Less”, sequenza di quattro performance, due delle quali in duetto con la ballerina olandese Samahta van der Doel.