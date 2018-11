Dove sono e cosa fanno i migranti del Baobab?

In questi anni il comune di Roma non è mai riuscito a trovare una soluzione appropriata per la sistemazione delle migliaia di richiedenti asilo che si sono ritrovati, arrivando da Lampedusa o dopo l’espulsione da altri stati europei con il trattato di Dublino, nella capitale italiana. Si tratta di individui ma anche di famiglie di varia provenienza che spesso hanno subito traumi e violenze, viaggi estenuanti e torture nei campi libici, e da mesi sperano di poter accedere alle pratiche per la regolarizzazione dei documenti. Un buon numero come quelli di Tiburtina, dormono per strada o sotto i ponti delle tangenziali insieme a senzatetto italiani, o in ex fabbriche abbandonate come l’ex Penicilina in mezzo a rifiuti tossici, o hanno trovato ospitalità presso associazioni informali e autogestire analoghe al Baobab, le quali hanno realizzato una rete per il “diritto all’abitare”.

Nei centri comunali o negli Sprar finché esisteranno – nel Decreto Sicurezza approvato da poco anche alla camera è prevista la quasi completa abolizione di questo sistema di “accoglienza diffusa” nato per garantire un percorso della durata di sei mesi finalizzato all’integrazione del cittadino extracomunitario – i posti sono limitati e la lista di attesa può durare mesi, se non anni. “Hanno giustificato lo sgombero con le proteste dei residenti. Ma in realtà in questa zona non ci sono abitazioni.

Da quando hanno aperto gli uffici della nuova sede della BNL Paribas nel grattacielo della stazione, la situazione è peggiorata” racconta Roberto Viviani, 27 anni, presidente dell’associazione “il gruppo bancario ha acquistato da poco un altro edificio qui nei dintorni, con l’intento di riqualificare la zona vogliono spingerci sempre più ai margini.”. Il ministro dell’interno e vicepremier Matteo Salvini nella propria propaganda anti-migranti aveva attaccato l’esperienza del Baobab in numerosi post e dichiarazioni, il giorno della retata ha esultato sul suo profilo Facebook con un proprio fotomontaggio con in mano una ruspa, scrivendo "Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate”. Una presunta battaglia contro l’illegalità che però non coinvolge l’abusivismo di Casa Pound, un’organizzazione neofascista che nel 2003 ha occupato uno stabile a pochi passi dalla stazione di Roma Termini, nel quartiere dell’Esquilino, considerato dallo stesso ministro “uno sgombero non prioritario”.