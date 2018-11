Essere adolescenti al tempo dei like

Cosa intendi?

Magari si fanno un selfie proprio per conquistare più like, ad esempio una ragazzina che si faccia un selfie troppo sexy a 13 anni, lo posta e arrivano insulti anonimi che nessuno avrebbe mai pensato né scritto se lei non li avesse suscitati con quella foto fattasi da sola. Oppure le challenge o il farsi selfie in luoghi pericolosi.

Leggendo si ha molto la sensazione di immergersi in un mondo che è proprio come lo racconti, non l’hai solo immaginato o sfiorato superficialmente. Come hai fatto?

Ho parlato con tanti ragazzi, che si sono raccontati con una spontaneità che in effetti che mi ha disarmato. Io fingevo di non stupirmi troppo per quello che mi raccontavano, ma devo aver fatto delle facce eloquentissime… per loro invece era tutto normalissimo. E parlo di ragazzi con genitori molto presenti, con un buon livello istruzione… Raccontavano "lui mi ha scritto e questo quest’altro allora io ho fatto questo"… mi passavano davanti reati, ma per loro era tutto normale. E poi il materiale che mi ha fornito la Polizia postale.

Oggi parlerai a studenti e prof: da dove ripartire?

Credo che si debba insistere molto sul tema della legalità. Fino a 16 anni per legge non potrebbero usare né Whatsapp né Instagram e invece ce l’hanno tutti. E standoci commettono reati senza nemmeno accorgersene. Vorrei che questo a scuola spiegasse ai ragazzi quanto è importante fare attenzione a alle parole, poi loro spesso dicono “scherzavo”. No state trasgredendo la legge, state commettendo reati. Io quando incontro i ragazzi parto da qui, spiegando ai ragazzi come anche nel nostro lavoro – e siamo professionisti – scriviamo, rileggiamo, poi c’è ancora qualcun altro che legge ciò che abbiamo scritto… Loro invece scrivono senza nessun filtro. Bisogna dargli innanzitutto questa consapevolezza, che non possono scrivere tutto ciò che vogliono e che l’anonimato non esiste.

