Sant’Egidio, Aids epidemia dimenticata in Africa Sud-orientale

Per molti parlare di HIv e di Aids è il passato. Ma non lo è. Non è una malattia antica è invece un’epidemia dimenticata che ogni anno uccide 380mila persone nell’Africa Sud-orientale. Un virus che, solo in quell’area, viene contratto da oltre 2mila persone al giorno. L’Hiv, è il presente per quasi 20 milioni di africani che vivono nella parte sudorientale del continente, con 800mila nuovi casi di contagio solo nel 2017. In oltre 30 anni tanto è stato fatto, ma non è abbastanza. E proprio il considerare l’Aids una malattia del passato porta ad abbassare la guardia nella lotta all’Hiv e vanificare i segnali degli ultimi anni. Per questo dalla Comunità di Sant’Egidio arriva non solo l’allarme sui numeri, ma anche l’appello a «garantire a tutti diritto alla cura: in Africa così come avviene nel Nord del mondo».

La Comunità dal 2002 con il programma Dream è attiva in 11 Paesi africani offrendo gratuitamente la terapia antiretrovirale a 500mila pazienti. Il programma ha fatto sì che 100mila bambini di madri sieropositive nascessero senza contrarre il virus dell’Hiv. È presente con 47 centri clinici e 25 laboratori di biologia molecolare in Mozambico, Malawi, Tanzania, Kenya, Repubblica di Guinea, Swaziland, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Angola e Nigeria. In questi anni, milioni di persone hanno usufruito gratuitamente del programma Dream, che ha fatto formazione a migliaia di professionisti africani e continua a lavorare sull’educazione alla salute, il sostegno nutrizionale, la diagnostica avanzata, il contrasto della malaria, della tubercolosi, delle malattie croniche, la prevenzione e il trattamento dei tumori e soprattutto della malnutrizione.

Oggi bastano 200 euro l’anno per assicurare cure complete a un paziente con Hiv e 360 euro per curare una mamma e il suo bambino durante il suo primo anno di vita – ricorda una nota di Sant’Egidio. I minori poi, sono l’emergenza nell’emergenza: nel mondo 438 bambini al giorno contraggono il virus, la maggior parte di loro vive in Africa, dove l’Aids è la principale causa di morte tra gli adolescenti.