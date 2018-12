Decreto fiscale, rientra l'allarme "donazioni"

“Non nego che eravamo preoccupati, ma adesso possiamo ritenerci soddisfatti perché è stato fugato ogni dubbio sulle erogazioni liberali in denaro al volontariato e all’associazionismo e sulla loro deducibilità” così Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo settore, commenta l’emendamento governativo al decreto fiscale.

“Il sito del Senato riporta il testo definitivo del decreto fiscale approvato e l’emendamento, coerentemente con la relazione illustrativa, – spiega Fiaschi – conferma il meccanismo di incentivi fiscali per chi fa donazioni in denaro, ma viene anche alzata al 35% la detraibilità degli oneri per chi ha fatto erogazioni liberali in natura alle associazioni di volontariato.”

“E’ un giusto riconoscimento non solo agli Enti di Terzo settore – aggiunge Fiaschi – ma anche ai tantissimi italiani che ogni anno danno una mano a un mondo che ha l’unico obiettivo di aiutare concretamente chi è in difficoltà.”

“Non va mai dimenticato infatti che l’Italia sia oggi il secondo paese in Europa per donazioni delle persone fisiche dopo UK e tra i primi cinque per le donazioni da imprese (dati European Research Network on Philantropy), un risultato virtuoso frutto della sensibilità civica e della generosità degli italiani, ma anche di politiche di sostegno alle donazioni che la Riforma del Terzo settore ha inteso consolidare e rafforzare. E’ un bene quindi che questa positiva scelta della legge sia confermata. Ora bisogna spingere sull’acceleratore per completare il percorso della riforma.” conclude Fiaschi.