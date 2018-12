Alberto Fontana: le mie quattro sfide per la disabilità

Quali?

Innanzitutto il lavoro, i dati sono imbarazzanti, oltre il 65% delle persone con disabilità non lavora. Poi c’è l’indebolimento dell’ambito sanitario e sociosanitario, che induce una debolezza fortissima nella presa in carico dei problemi delle persone con disabilità. L’Italia per la disabilità spende poco, 457 euro annui pro capite, siamo a metà della classifica dei paesi Ue: la media europea destina alla disabilità il 7,3% del totale della spesa per la protezione sociale, noi siamo al 5,8%. Questo ci fa dire che il nostro Stato sociale sta perdendo spazi di attenzione verso le persone con disabilità e - in più - che non si sta preparando a gestire gli over 64.

Non lasciare nessuno indietro, come dice il messaggio di oggi: cosa significa qui e ora in Italia?

Questo il nostro Paese lo può fare innanzitutto non arretrando sui più giovani e sull’inclusione scolastica, che ovviamente è un investimento con ricadute sul mondo del lavoro e dall'altra parte sull’assistenza: bisogna far sì che tutti i piani che riguardano le disabilità – il FNA per intenderci - non siano ogni anno elemento di incertezza. Le persone con disabilità hanno bisogno di certezze per poter programmare la propria esistenza come qualsiasi altra persona.

Ma il Fondo per le Non Autosufficienze è stabilizzato...

Sì, è stato stabilizzato ma su una quota di risorse stabilita in base a un certo numero di beneficiari, più basso rispetto al numero attuale, perché nel frattempo nuove disabilità sono state riconosciute all’interno del fondo. Per fare un esempio in Lombardia l’area di intervento del FNA è passata da 4mila a 6mila beneficiari. L’ampliamento è giusto, ma deve andare di pari passo a un ampliamento delle risorse, altrimenti significa che ogni anno si gioca al ribasso.

Quali sono per te le sfide cruciali per il futuro?

La prima è l’inclusione scolastica, dobbiamo avere la certezza che i nostri bambini e ragazzi vanno a scuola tutti con l’assistenza educativa e di sostegno, questo questo perché pone i presupposti di uguaglianza e forma le persone ad essere incluse rispetto all’altro obiettivo che deve essere fondamentale, che è l’inserimento lavorativo, che è il reale riconoscimento della persona con disabilità come lavoratore, lo mette nelle condizione di avere un reddito e di crearsi una vita. Terzo, avere risorse adeguate per l’assistenza. Il quarto è un tema che non affrontiamo quasi mai ma che a NeMo vivo molto: la sanità. Spesso c’è il rischio di arretrare sulla presa in carico rispetto alla malattie mentre ampliare le risorse significa ci permette di essere innovativi sulle sperimentazioni sulle malattie più complesse. Un esempio: al NeMo abbiamo il nurse coach, l’infermiere che ti accompagna dall’ospedale al domicilio, per una presa in carico “ponte” fra sanitò e sociosanitario, è innovativo e fa risparmiare risorse. Al momento fuoriesce dai costi della sanità, lo finanzia NeMo.