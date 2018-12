C’è chi sta peggio di te: il nuovo libro di Ileana Argentin

Capelli ordinati in un caschetto coloro cioccolata, unghie laccate, trucco perfetto: è Ileana Argentin, che stamattina in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, con lo stile di sempre ha presentato alla Camera dei Deputati il suo ultimo prodotto editoriale. Sarcastico, ma non troppo, il titolo scelto dalla ex Deputata del Partito Democratico affetta da amiotrofia spinale dalla nascita: “C’è chi sta peggio di te – ha spiegato in una sala gremita di persone e alla presenza di Bianca Berlinguer che ha moderato l’incontro – me lo dicevano sempre mia madre e mio padre: non che fossi proprio convinta di questa affermazione, ma con il tempo ho imparato a convivere con la mia vita in salita”. “L’Ileana di questo libro – ha spiegato David Giacanelli, autore della prefazione e amico di Ileana sin dalla sua prima esperienza di obiettore di coscienza al suo fianco – è più matura, così come il contenuto. Non si fanno sconti a nessuno, ma emerge con forza che nessuno è uguale agli altri”.

Novantanove pagine, edite da Edizioni Magi, dove tra proverbi e massime, Ileana Argentin ripercorre la sua vita e anche i tanti pregiudizi che l’hanno accompagnata. Ogni massima è un capitolo, un ragionamento ad alta voce dal quale l’autrice prende spunto per raccontare episodi della sua vita con disabilità. Apparentemente leggero, il libro è in realtà intriso di sarcasmo e ruvidezza. Perché se è vero che abbiamo tutti diritto a pari opportunità, è pur sempre vero che non siamo tutti uguali: “è un libro che ho scritto – ha dichiarato in apertura Ileana Argentin – che ho scritto rifacendomi a proverbi e modi di dire e che ha lo scopo di mettere in evidenza il disagio che tante persone normodotate vivono nei nostri confronti. Il titolo la dice lunga. È un modo di dire che ridimensiona i problemi. Penso a quanti trasformano in tragedie problemi ridicoli”.