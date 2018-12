Cooperazione e minori: verso l'aggiornamento delle linee guida

Il Sostegno a Distanza? Fondamentale per costruzione interventi integrati per i minori L’intervento di Lucia Castelli AVSI focal point Protection, al seminario “Sostegno a distanza e politiche per l'infanzia nella cooperazione allo sviluppo del nostro Paese” tenutosi alla Farnesina. «Si sposa molto bene con questo modello e rappresenta spesso per noi un valido contributo sia dal punto di vista economico che per integrarsi ai progetti stessi ed essere valida fonte di cofinanziamento»