Da Open Incet due call per formare i manager della Social Innovation

Open Incet, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Brodolini e i suoi partner, grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, lancia un programma finalizzato a sostenere l’evoluzione del Terzo Settore verso modelli di innovazione sociale sostenibili.

A tale scopo lancia due call che intendono contribuire a rafforzare le competenze del Terzo Settore, creando opportunità di sviluppo di progetti innovativi, stimolando e valorizzando la generazione di idee di giovani talenti connettendoli a opportunità internazionali.

La logica dell’intervento proposto integra una formazione congiunta a rappresentanti di organizzazioni del Terzo Settore e ad un gruppo selezionato di giovani talenti del territorio che insieme vogliano sperimentare modelli di servizio di innovazione sociale.

L’obiettivo è duplice, da un lato creare una nuova figura professionale, il Chief Social Innovation Officer (CSIO), dall’altro apprendere dalle esperienze e dalle necessità del Terzo Settore per contribuire ad accrescerne l’impatto attraverso la costruzione di nuove competenze e capacità organizzative.

I bandi cercano 60 giovani di età compresa tra i 23 e i 35 anni, che abbiano intenzione di lavorare nel Terzo Settore o di avviare una propria attività imprenditoriale nell’ambito dell’innovazione sociale; e 30 organizzazioni del Terzo Settore di vario tipo (Associazioni, Cooperative, Consorzi, Imprese Sociali, etc.) che intendono avviare un percorso di innovazione che le porti a sperimentare nuovi modelli di business e di servizio e l’applicazione di nuove tecnologie.

I beneficiari avranno la possibilità di partecipare a un percorso di formazione, mentoring e project work gratuito della durata di 6 mesi e di essere connessi a network e opportunità internazionali.

La parte d’aula comprende 160 ore di formazione e mentoring, distribuite nell’arco di 3 mesi (4 febbraio- 19 aprile 2019) che necessitano di una frequenza pari a 2 giorni ogni 2 settimane.

Il project work invece avrà una durata massima di tre mesi (2 maggio- 30 luglio 2019) con un’intensità variabile, in base alla tipologia di progetto, alle necessità e agli accordi presi con le organizzazioni ospitanti al termine della fase d’aula.

Il bando rivolto ai ragazzi prevede che per partecipare si debba compilare il modulo di candidatura scaricabile (qui il link) e inviarlo all’indirizzo email info@openincet.it, citando nel subject del messaggio “Call for social innovators – Codice INCET CSIO/2018” entro le ore 24.00 del giorno 6 Gennaio 2019.

Al modulo di candidatura occorre allegare: il curriculum vitae e una lettera motivazionale di candidatura

A questi è possibile aggiungere (ma è facoltativo) un video della durata massima di 3 minuti dove raccontare come si vede il proprio futuro lavorativo in relazione al futuro dell’Innovazione Sociale.

La selezione dei partecipanti avverrà sulla base dei materiali inviati. In alcuni casi, la commissione selezionatrice potrà chiedere un colloquio via Skype.

I selezionati riceveranno conferma tramite email il 15 Gennaio 2019 e dovranno partecipare al primo appuntamento del percorso previsto per il giorno 4 Febbraio dalle 09.00 alle 13.00 presso il Centro Open Incet, Via Cigna 96/17.

Il bando per le organizzazioni del Terzo Settore invece prevede la compilazione del modulo di adesione scaricabile al link openincet/socialinnovators e inviarlo all’indirizzo mail info@openincet.it, citando nel subject del messaggio “Call for social innovators – Codice INCET CSIO/2018” entro le ore 12.00 del giorno 6 Gennaio 2019. Il modulo deve essere compilato con i dati della persona che prenderà parte al percorso in rappresentanza dell’organizzazione di appartenenza. I partecipanti riceveranno conferma tramite email il 15 Gennaio 2019 e dovranno partecipare al primo appuntamento del percorso previsto per il giorno 4 Febbraio dalle 09.00 alle 13.00 presso il Centro Open Incet, Via Cigna 96/17.

Per maggiori informazioni contattare gli organizzatori all’indirizzo email info@openincet.it