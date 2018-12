Decreto sicurezza. Mons. D'Urso (Consulta Antiusura): «scatenerà una guerra tra poveri»

Decreto Salvini: c'è scritto "sicurezza", ma si legge "pericolo" È iniziata la caccia alle streghe di migranti che hanno avuto la protezione umanitaria e che per questo "devono andare per legge in mezzo alla strada", come dimostrano le lettere delle prefetture diramate in giro per l’Italia. Non è prevista per queste persone alcuna forma di welfare per il periodo di integrazione, cosa che fino ad oggi poteva accadere regolarmente con l’inserimento negli Sprar. Ecco alcune idee per contrastare la deriva