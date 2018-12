Siamo una comunità. Anche se non sembra

Erano gli anni dei morti per overdose e della diffusione dell’Hiv. Le persone da un lato erano spaventate dall’idea di avere una comunità vicino a casa, dall’altra, però, erano anche incuriosite e soprattutto cercavano risposte. «Sempre più consapevoli che non esiste una netta distinzione tra chi non ha problemi e chi soffre di una dipendenza, perché i comportamenti possono avere mille sfuma- ture, abbiamo deciso di aprirci anche alle famiglie» continua Maccaro.



«Abbiamo iniziato ad organizzare corsi di musica, di teatro e di fotografia, ma anche attività sportive come la scuola calcio e corsi di pallavolo e di scherma. Alcune di queste attività sono solo per bambini, ad altre partecipano anche gli adulti, sia quelli che vengono da fuori che gli ospiti della comunità. È nata la fattoria didattica, che ogni anno accoglie circa mille bambini delle scuole del territorio. Nel 2015 è partito il primo campus estivo, che oggi è il più frequentato di Cassino: fra gli animatori ci sono i ragazzi che stanno terminando il percorso di recupero. E ancora, ospitiamo incontri per adulti e corsi di formazione per insegnanti. La nostra comunità, poi, è anche centro diurno per un gruppo di giovani con disabilità. Qui stiamo imparando che il tempo de- gli esperti è finito, i problemi si risolvono insieme, costruendo relazioni, aiutandosi a vicenda».