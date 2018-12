Società benefit, nasce l'associazione di rappresentanza

Perché serviva un’associazione di rappresentanza?

Assobenefit si propone di concorrere alla affermazione di un nuovo modello economico sostenibile sul territorio italiano basato sui principi costitutivi delle società benefit, mirando al rafforzamento delle imprese che abbracciano tali principi e che già costituiscono un “ecosistema Benefit” e al consolidamento del made in B-Italy come fattore competitivo riconoscibile a livello internazionale.

Lei, come deputato della Repubblica, svolge una funzione legislativa. Farete pressioni affinché la legge introduca agevolazioni fiscali per le benefit?

No, non credo sia questa la strada giusta. Penso che vadano percorse altre vie. Provo a indicarne qualcuna: la creazione di filiere benefit in settori come quello delle farmacie o delle società a capitale pubblico che forniscono servizi di pubblica utilità; l’incentivazione di filiere o distretti benefit; l’introduzione criteri favorevoli nell’ambito del procurement pubblico e infine la deducibilità dei costi sostenuti per raggiungere gli obiettivi sociali. Tutto questo però parte da una convinzione: diventare società benefit significa acquisire un vantaggio competitivo. Quindi il nostro habitat naturale, dove dobbiamo fare la differenza, è sostanzialmente e principalmente quello del mercato.

Per entrare nell’associazione occorre avere la qualifica di benefit?

​Non necessariamente. Noi dobbiamo fare sistema, quindi le porte vanno tenute aperte. Lo statuto dell’associazione prevede che possano farne parte società benefit, società che si stanno costituendo come società benefit anche se all’inizio del processo, società di consulenza che in qualche modo di promuovano questa qualifica e soci benefattori, in questo caso anche persone fisiche.