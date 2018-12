UniCredit e Mastercard a sostegno del Programma Pasti Scolastici del World Food Programme

Questa importante collaborazione tra UniCredit e Mastercard è in linea con l’obiettivo della banca di realizzare attività di social responsibility sempre più innovative. L’iniziativa è stata realizzata grazie all’esperienza del WFP delle Nazioni Unite, alla leadership tecnologica a livello globale di Mastercard e ai progetti di responsabilità sociale di UniCredit.

L’obiettivo del Programma Pasti Scolastici del WFP è fornire pasti nutrienti, distribuiti giornalmente ai bambini nelle scuole di Paesi bisognosi e supportarne l’istruzione e lo sviluppo. Avere un pasto assicurato ogni giorno a scuola comporta non solo una migliore alimentazione e una buona salute, ma anche un maggiore accesso all’istruzione e il conseguimento di risultati più proficui. Inoltre, è anche un forte incentivo a mandare regolarmente i bambini a scuola.

«Per fare bene, dobbiamo fare del bene», è un commento fatto spesso da Jean Pierre Mustier, CEO di UniCredit, «In UniCredit siamo orgogliosi del fatto che tutte le nostre azioni siano guidate da un forte senso etico, basato su valori chiari. Uno di questi è l'importanza di sostenere le comunità. Attraverso questa iniziativa del World Food Programme siamo lieti di poter aiutare i bambini che vanno a scuola e che vivono in condizioni di difficoltà».

«L’annuncio di oggi è un passo importante nel nostro percorso per utilizzare al meglio la nostra tecnologia e le partnership come una forza per far del bene nel mondo. Mastercard ha una lunga tradizione nel mettere al centro del proprio brand e del proprio business il fatto di far bene il proprio lavoro per far del bene. Questa nuova iniziativa, con i nostri partner e amici di UniCredit, ci aiuterà a integrare l’obiettivo di far del bene nelle azioni di ogni giorno, usando innovazioni semplici e sicure, accessibili a tutti», ha sottolineato Javier Perez, Presidente di Mastercard Europe.

La piattaforma di donazioni UniCredit e Mastercard per il World Food Programme

Il Programma Pasti Scolastici del WFP è un’iniziativa supportata a livello globale da Mastercard per raggiungere cinque degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di invertire la spirale della fame e della povertà. Mastercard, attraverso le sue esperienze tecnologiche e l’innovazione digitale, lavora insieme al WFP dal 2012 per realizzare progetti innovativi volti alla creazione di un mondo oltre la fame. Il Programma Pasti Scolastici del WFP si concentra sulla capacità dei pasti a scuola di operare un potenziale cambiamento, che favorisca il miglioramento della salute e delle condizioni dei bambini, il loro sviluppo cognitivo e intellettivo, l’accesso all’istruzione e una possibilità di guadagno nel futuro.

Donare ogni volta che si usa la carta

L’attivazione della donazione è semplice: i titolari, registrandosi alla piattaforma, potranno attivare le donazioni ricorrenti, decidendo l’importo di ogni singola donazione – a partire da un minimo di 20 centesimi di euro – e il limite mensile. Dopo la registrazione e la configurazione dell’account, si attiverà il meccanismo di donazione automatica per ogni transazione effettuata, entro il limite mensile (inizialmente di cinque euro al mese, modificabile tramite il sito web). Per ogni acquisto fisico e online effettuato, i donatori contribuiranno alla causa del WFP con l’importo della donazione prescelto. Il titolare avrà la possibilità di attivare e sospendere il sistema di donazione in qualsiasi momento, in modo semplice e sicuro. La piattaforma di donazioni UniCredit e Mastercard è accessibile online da pc, smartphone e tablet e garantisce tracciabilità, controllo e affidabilità.