Progetto Selfie: in Sardegna il 63,67% di studenti delle secondarie ha giocato d'azzardo

Davanti a questa fotografia è necessario interrogarsi come adulti e figure di riferimento rispetto alla possibilità di intervenire a livello di prevenzione e sensibilizzazione. Ad oggi le figure di riferimento sembrano essere per la maggior parte gli amici a cui si rivolgerebbe in caso di problema l’85% dei giovani, tuttavia loro stessi affermano di non sentirsi condizionati dal loro intervento nel 73% dei casi, che avverrebbe dal 50% di loro solo se pensassero che l’amico stesse esagerando.

Fondamentale risulta oggi recuperare come adulti credibilità e fiducia da parte della popolazione giovanile attraverso la costruzione di relazioni profonde e significative all’interno dei contesti educativi (solo il 21% si rivolgerebbe a professori in caso di problemi, il 23% ad altri adulti che non siano genitori) per fare in modo che nascano le giuste domande e i giovani possano costruire le corrette risposte alle sfide della vita.

Il 60% di loro afferma di sentirsi influenzati dalla prevenzione effettuati all’interno delle mura domestiche, necessario quindi continuare a lavorare ed investire sulla creazione di una cultura nuova e consapevole, che sia trasmessa da genitori e figli fin dalla prima infanzia verso la creazione di persone e cittadini attivi e responsabili.