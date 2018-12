Sanda, la migrante italiana diventata Giovane Volontaria Europea 2018 di Focsiv

«Sono arrivata in Marocco lo scorso novembre e in questo anno ho prestato il mio servizio Civile promuovendo l’inclusione sociale, garantendo la dignità ed il sostegno alla popolazione migrante in situazione di vulnerabilità, per prevenire i fondamentalismi e i radicalismi di ogni genere, in un'area dove molti giovani non trovano lavoro e sono possibili vittime di condizionamenti», racconta. Per realizzare queste finalità ha collaborato con i rimpatriati volontari sostenendoli con l'avvio di piccole cooperative e piccole attività economiche. «Grazie al gruppo teatrale “Cantieri Meticci” di Bologna abbiamo coinvlto le persone locali nel teatro dove mescolando le lingue, il ballo, i racconti si sono superate le barriere della diffidenza verso l'altro», aggiunge la volontaria.

«Era un Paese che conoscevo già dal punto di vista culturale. Sapevo della loro accoglienza. € stata una scoperta dal punto di vista del lavoro. Ho avurto l'opportunità con persone che hanno fatto percorsi migratori e capire il loro pensiero su tematiche che mi stanno a cuore. Queste sono eprsone che hanno uno sguardo sul mondo molto matura», racconta Sanda.

Il Marocco infatti, dopo essere stato per molto tempo, una terra di emigrazione e di transito per i migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana, da qualche anno è diventato un Paese di stanziamento e un polo di attrazione migratoria. Inoltre, è aumentato anche il fenomeno dei migranti marocchini di ritorno che sono spinti a percorsi di rientro a causa della crisi economica europea. Questi ultimi insieme ai migranti sub sahariani e ai giovani delle periferie, tra i 15 e i 29 anni, che spesso si trovano in condizione di grave esclusione sociale ed economica, sono tra le categorie sociali più vulnerabili di tutto il Paese.

Il progetto di impiego di servizio civile nella sede di Rabat, con attività che si sono sviluppate gradualmente anche nei territori di Oujda, città di circa 500mila abitanti al confine con l'Algeria, integra l’impegno promosso dal CEFA attraverso diversi progetti di cooperazione internazionale su un ampia fetta di territorio marocchino, fino alle pianure dell'interno, note per essere state dei bacini di provenienza di numerosi giovani partiti per combattere nelle fila del Daesh, dove il lavoro del CEFA va a contrastare tali derive.

Il progetto di servizio civile in cui ha collaborato Sanda ha come fine quello di ridurre l’esclusione sociale, culturale ed economica dei migranti, tra questi i marocchini di ritorno ed i subsahariani, e delle fasce più deboli della popolazione locale, con un'attenzione maggiore verso i giovani e le donne. Là ove si interviene, soprattutto, si sta creando dei modelli di sviluppo inclusivo in grado di favorire l’integrazione e di prevenire qualsiasi forma di radicalizzazione. «Abbiamo creato percorsi per la realizzazione di start up di piccole imprese in grado di garantire un reddito minimo di sussistenza ai migranti di ritorno e si creano reti famigliari e reti di migranti di ritorno per la costituzione di un paracadute sociale per i migranti di ritorno e le loro famiglie, coinvolgendo le istituzioni, le scuole e le famiglie stesse», aggiunge Vanda.

«La mia esperienza in Marocco mi ha permesso di operare uno dei modi di realizzare una vera autonomia delle persone che incontriamo. Ma ci sono tanti altri modi che si possono usare. Penso che passerò tutta la vita ad occuparmi di questo». conclude Vanda.