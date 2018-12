Screening neonatale esteso anche alle malattie neuromuscolari

È Marco Rasconi, presidente di UILDM, a spiegare nel dettaglio la portata di questa novità portata dall’emendamento 41.023, in particolare per le malattie neuromuscolari. «Abbiamo uno strumento che ci permette di identificare subito una malattia, alla nascita, prima della comparsa dei sintomi stessi. Questo, nella prospettiva di una ricerca che sta andando a una velocità incredibile, significherà intervenire con una cura in maniera immediata, alla nascita e in maniera asintomatica, facendo in modo che il bambino non abbia mai nemmeno l’esordio dei sintomi. Oggi abbiamo delle sperimentazioni che però intervengono alla comparsa dei sintomi e lavorano sul non progredire della malattia: è evidente che iniziare subito la terapia è un’altra cosa». Già, perché sul fronte della cura molto sta davvero per cambiare: «sul fronte delle atrofie muscolari spinali ci sono già delle cure, prima lo sappiamo meglio è, ma per tutte le distrofie la prospettiva è questa, ovviamente non ancora al livello della SMA. Sicuramente quello di oggi è un tassello importante, qaundo avremo la cura saremo pronti per intervenire». L’altro elemento che Rasconi sottolinea è il gioco di squadra delle associazioni: «l’unione fa la forza, non è più tempo di lavorare per singola patologia ma in maniera trasversale, al di là degli specifici interessi che ogni associazione rappresenta e quello della diagnosi precoce è il bisogno più trasversale di tutti. Ci siamo messi alla prova, siamo stati veloci, dobbiamo naturalmente dare merito a chi ha ascoltati. Il prossimo passo sarà lavorare sui fondi, che vanno aumentati, ma intanto questo è un risultato importantissimo».

Qui le 16 associazioni e federazioni che hanno promosso l’appello:

AIAF onlus - Associazione Italiana Anderson-Fabry ; AIALD onlus – Associazione Italiana Adrenoleucodistrofia; AIG onlus – Associazione Italiana Gaucher; AIG GLICOGENOSI onlus; AIMPS onlus – Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi; AIP onlus – Associazione Immunodeficienze Primitive; AISMME onlus – Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie; A.I. Vi.P.S. Onlus - Associazione Italiana Vivere la Paraparesi Spastica Onlus; ASAMSI onlus – Associazione per lo Studio delle Atrofie Muscolari Infantili; CNDMR onlus – Consulta Nazionale delle MalattieRare; COMETA ASMME onlus – Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie; Famiglie SMA onlus; FLMR – Federazione Lombarda Malattie Rare; Parent Project Onlus; Fondazione Telethon; UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus.

Foto Wikimedia Commons