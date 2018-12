Torna il Festival culturale di Venezia per i diritti umani

Manca poco al Festival culturale di Venezia per i diritti umani, quest’anno alla sua decima edizione. Organizzato dagli studenti del master europeo in diritti umani e democratizzazione (EMA) del Centro Interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione (EIUC), si tiene l’8 dicembre a Palazzo Michiel, sede del Centro Europeo per la Cultura.

«Ogni giorno, migliaia di persone combattono per i diritti umani in tutto il mondo. Sono attivisti, dipendenti pubblici, leader di comunità, e artisti. I difensori dei diritti umani hanno mille facce diverse e unirsi alla battaglia per i diritti umani è alla portata di tutti», si legge in una nota di Eiuc.

Quest’anno gli studenti celebrano un doppio anniversario: il 70esimo della dichiarazione universale dei diritti umani e il 20esimo della dichiarazione sui difensori dei diritti umani delle Nazioni Unite.