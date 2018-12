Droga, blackout Italia

Il mercato adesso si fonda su un principio di marketing chiaro: alimentare la dipendenza in sé stessa, al di là della tipologia di droga. Un sistema complesso in cui convivono online e canali distributivi tipici degli anni del boom dell'eroina. Protagoniste le sostanze psicoattive che compaiono sul mercato intorno al 2005. Sono sostanze legali, perché non rientrano ancora nelle tabelle ministeriali e quindi non sono regolamentate. Oggi ne conosciamo circa 800, ma non sappiamo quante in realtà ce ne siano in circolazione.