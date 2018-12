Padova ha vinto. Sarà capitale europea del volontariato 2020

A pesare nella scelta, oltre alla Brexit e al fatto che, contrariamente all'Italia, il Regno Unito aveva già potuto vantare una capitale del volontariato, il grande sforzo fatto dalla città, sia istituzionale che civile, in sostegno della candidatura.

A dare la notizia a Vita.it è il presidente del Csv Padova Emanuele Alecci che da Aarhus, in Danimarca, dove c'era la kermesse per l'assegnazione. «Ce l'abbiamo fatto, abbiamo vinto», esulta al telefono, «ci tenevamo molto e abbiamo lavorato tantissimo per centrare l'obbiettivo. È un grandissimo risultato per Padova e per l'Italia. Ora dovremo rimboccarci le maniche e lavorare».