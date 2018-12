Social Robot: per fidarci di lui, dobbiamo fidarci degli altri

Oggi a Roma è in corso la prima Tech Care Hackathon, la prima sfida etica sulla robotica. Come ci immaginiamo i robot sociali del prossimo futuro? Quali caratteristiche deve avere il robot collaborativo che deve interagire con gli esseri umani? Dall’indagine “Il robot che vorrei” condotta dall’Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale nasce l’idea del “Tech Care Hackathon”, una maratona di sviluppo e design che coinvolge studenti e ricercatori del Gruppo nazionale di Bioingegneria e della Fondazione Don Carlo Gnocchi, per progettare nuove soluzioni di intelligenza artificiale per l’assistenza degli anziani. L’evento è promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, dall’Università Campus Bio-Medico di Roma e dal Gruppo Nazionale di Bioingegneria. Un centinaio di studenti di scuole superiori e università stanno lavorando divisi in 20 team alla realizzazione di soluzioni innovative da proporre dagli anziani: a loro è stato chiesto di coniugare affidabilità tecnica e fiducia morale verso il robot, nella sfida di prendersi cura (take care), migliorare la qualità della vita dei pazienti e di contrastare il senso di solitudine, esclusione e inutilità dell'anziano. D’altronde, come dice Giampaolo Ghilardi, «se ha senso il robot è proprio in questa dimensione, del renderci autonomi quando autonomi non lo siamo più».

Alessio frequenta il V anno IIS Pertini Falcone di via Lentini a Roma, un istituto commerciale che da quest’anno ha un laboratorio di robotica. Insieme ai compagni di classe è al lavoro su un’applicazione molto semplice per le situazioni di emergenza: «pigiando un pulsante si comunica immediatamente con il 118 e si invia ai medici del 118 lo storico clinico dell’anziano. Questo da un lato riduce i tempi di intervento dall’altro quando il paziente arriva di fronte al medico le domande di anamnesi non servono più, perché il medico ha già letto la cartella condivisa, aggiornata dal medico di base. In questo modo è più rapido e evita errori», spiega Alessio. «Vedo che mio padre ha una passione per la carta, fa le fotocopie per essere sicuro che i documenti importanti rimarranno: noi giovani invece apprezziamo l’essere free, se nel telefono abbiamo tutto a che serve la carta? Mi ha colpito il fatto che oggi, dialogando con gli anziani, che erano qui, li ho trovati contenti del fatto di poter condividere immediatamente la loro storia clinica con il 118». Il team di Raffaele invece ha scelto di declinare la sfida di etica e robotica in un altro modo, pensando alla solitudine degli anziani. Lui frequenta il III anno del Liceo scientifico Giovanni Vailati di Genzano e la robotica a scuola non la fanno. «Con la nostra app abbiamo pensato di far incontrare gli anziani dei vari Centri diurni o RSA con i bambini fuori famiglia, vorremmo creare un contatto per dare ai bambini dei nonni e ai nonni l’occasione di sentirsi utili. Ovviamente l’app non verrà usata dai singoli ma dalle due associazioni che avranno dato adesione al progetto e che saranno nelle schermate provincia per provincia. Gli anziani che erano presenti questa mattina erano molto eccitati all’idea».