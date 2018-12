Ultimi giorni per iscriversi al Master in Fundraising dell’Università di Bologna

Nonostante lavorare nel nonprofit sia un sogno o un’aspirazione per molte persone, spesso non si riesce a capire da dove cominciare o quale strada intraprendere. Un primo e importante passo concreto in questa direzione è il Master in Fundraising dell’Università di Bologna – Campus di Forlì. Ma il tempo a disposizione per cogliere l’occasione sta per scadere: si chiudono infatti venerdì 7 dicembre le iscrizioni alle selezioni per accedere al Master.

C’è ancora qualche giorno per raccogliere tutte le informazioni utili e completare gli step per iscriversi.

L’ammissione al Master è successiva al superamento di un test psicoattitudinale volto a valutare le capacità organizzative, logiche e manageriali, un colloquio motivazionale e la valutazione del curriculum accademico e professionale del candidato rispetto al percorso didattico del Master. Tutti gli iscritti saranno convocati per il test tra il 13 e il 14 dicembre. A seguito delle prove di selezione e delle valutazioni, saranno comunicati gli studenti ammessi all’anno di corso 2018/2019 a cui sarà richiesto di immatricolarsi entro il 16 gennaio 2019.

Ancora pochi giorni quindi per decidere di cambiare il proprio futuro: il Master in Fundraising offre un percorso formativo che costruisce competenze specifiche in materia di sviluppo, comunicazione, marketing sociale, campaigning, dentro o fuori le organizzazioni nonprofit e gli enti pubblici. Insegna come raccogliere fondi, ma soprattutto si propone di formare professionisti del mondo nonprofit e degli enti pubblici.

Per dare a tutti la possibilità di accedere alla formazione, il Master mette a disposizione anche tante borse di studio, oltre 10 in totale, a copertura completa e parziale dei costi. Un’occasione da cogliere al volo per dare avvio ad un nuovo percorso di vita.

Le 3 borse di studio a copertura totale in particolare sono dedicate ai figli o orfani di dipendenti iscritti al Fondo o pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. La richiesta per l’ottenimento della Borsa, previa verifica dei requisiti imposti dal bando, va fatta all’INPS entro il 7 dicembre contestualmente all’iscrizione alle selezioni del Master. Una volta superate le selezioni, nel caso si risultasse idonei, sarà quindi possibile frequentare il Master gratuitamente.

Come chiedere le borse di studio a copertura totale

Ci sono poi altre borse di studio a copertura parziale dei costi, che rappresentano un grande incentivo per tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto nella decisione.

Tutte le opportunità possono essere consultate a questo link

Per informazioni, dubbi o consigli su come compilare le domande lo staff del Master in Fundraising è a disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 18 allo 0543 375521, tramite email a master@fundraising.it oppure tramite chat di WhatsApp +39 3518940715.

Tutte le info anche sul sito: https://www.master-fundraising.it/