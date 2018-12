Una Giornata internazionale del volontariato all’insegna dell’unità

Claudia Fiaschi ha ricordato, elencandoli, il sei obbiettivi entro i quali operare secondo la nuova riforma: «Coesione sociale, la partecipazione e la democrazia, l’inclusione, l’innovazione sociale, l’innovazione istituzionale, economie sostenibili», ed ha concluso il suo intervento ricordando al settore la necessità di puntare sui giovani per innovarsi, tenendo presente che «i giovani si mobilitano con modalità diverse rispetto al passato e che il piano del servizio civile offre una grande occasione per il futuro del volontariato».

Sullo stesso registro l’intervento di Francesco Marsico, della Caritas: «Se vogliamo ricostruire una concezione del volontariato condivisa non si tratta di abbandonare un patrimonio valoriale, ma di inverarlo nella realtà e nella cultura di oggi. La condizione unificante del volontariato è esserci, consapevoli che la vita delle persone non ha i tempi della politica. Bisogna partire dai dati dei cambiamenti profondi con un dialogo con i soggetti sociali per costruire alleanze inedite, lasciando una porta aperta e dialogante sul futuro».

Il richiamo ai valori del volontariato è stato al centro anche della riflessione del presidente del CSVnet, Stefano Tabò, che ha ricordato i vari interventi sul tema da parte della Corte costituzionale in questi anni: «La Corte parla del volontariato come un modo di essere della persona nei rapporti sociali. È una ricchezza che dobbiamo conservare con cura. Essere volontari non vuol dire ricadere in una categoria sociale. Mentre si guarda a questo mondo raccogliendo la pluralità, si deve conservare una cultura del volontariato, che è lo stesso modo di essere al quale richiama anche la Corte costituzionale».