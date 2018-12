Actionaid: società civile fondamentale per la democrazia

“La società civile organizzata può svolgere un ruolo fondamentale per migliorare la qualità della democrazia e rimettere al centro dell’agenda politica temi come i diritti, la riduzione delledisuguaglianze e la solidarietà”. Lo ha dichiarato Marco De Ponte, Segretario generale di ActionAid intervenendo all’evento “La sfida della democrazia. Uguaglianza, partecipazione, lotta alla povertà”, organizzato da ActionAid insieme a Donzelli Editore alla Fiera Più Libri, Più Liberi.



“Alla politica chiediamo di riconoscere il nostro ruolo, che è stato determinante in passato per arrivare a risultati come la riforma della cooperazione e le misure per il contrasto alla povertà in Italia. Il ruolo dei corpi intermedi può essere molto importante in questa fase di scollamento tra i cittadini e le istituzioni. Si possono rafforzare ad esempio strumenti come gli intergruppi parlamentari aperti alla società civile per potenziare il dialogo. Noi lavoriamo perché sia possibile vivere la democrazia non solo nel momento decisionale ma tutti i giorni”.

All’appuntamento di oggi sono intervenuti anche Riccardo Fraccaro, Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Maria Grazia Giammarinaro, Relatrice speciale delle NazioniUnite sulla tratta di esseri umani, specialmente donne e minori, Anna Lisa Mandorino, vice segretario generale Cittadinanzattiva, Andrea Morniroli, coordinatore del gruppo di avviamento Forum Disuguaglianze Diversità, Antonio Putini, Presidente Comitato 3e36Amatrice, e Roberto Rossini, Portavoce dell’Alleanza contro la Povertà.

L’evento ha rappresentato l’occasione per la presentazione della pubblicazione “La sfida della democrazia. Uguaglianza, partecipazione, lotta alla povertà”, curata insieme a Donzelli Editore, in cui ActionAid Italia ha proposto una valutazione degli interventi e delle politiche pubbliche relativamente ad alcune questioni: lotta alla violenza contro le donne, cittadinanza inclusiva e tema delle migrazioni, contrasto alla povertà in Italia, resilienza e spazio per i cittadini e le organizzazioni della società civile, cooperazione internazionale.