I giovani? Altro che bamboccioni, oggi fanno i banchieri

Video, Skype, a puzzle o di gruppo: come cambia il colloquio di lavoro Il colloquio face-to-face non è più l’unica modalità per selezionare personale. Ci sono formule, come il colloquio via Skype o il video, che servono in fase di preselezione. Poi ci sono le aziende che fanno cimentare in prove tecniche o domande rompicapo