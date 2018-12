E se il reddito di cittadinanza si mangiasse i fondi per il servizio civile?

Quella che sino ad oggi era mancata, era la voce degli enti locali che fra l’altro assorbono circa il 40% delle risorse destinate al servizio civile. Una’assenza che proprio a Torino hanno colmato gli assessori regionali Monica Cerutti (Politiche giovanili) e soprattutto Augusto Ferrari (Politiche Sociali). Quest’ultimo, presente ai tavoli della conferenza Stato-Regioni in cui si è parlato di servizio civile, non ha nascosto il rischio che “la necessità sempre più pressante per il governo di reperire risorse per il reddito di cittadinanza possa spingere Cinque Stelle e Lega a farlo a scapito anche del fondo per il servizio civile”. “Se così fosse sarebbe grave”, ha subito chiosato Ferrari, “perché il servizio civile è un motore straordinario di attivazione e responsabilizzazione dei giovani, mentre il reddito di cittadinanza rischia di essere una misura prettamente assistenziale, esattamente il contrario del servizio civile”. Un rischio, quello della cannibalizzazione dell’istituto che proprio in questi mesi dovrebbe vivere la sua transizione verso l’universalità così come previsto dalla riforma del Terzo settore (che si fonda sul principio che tutti i ragazzi fra i 18 e i 28 anni che ne facciano richiesta, circa 110mila nell’ultimo anno, debbano avere la possibilità di vivere questa esperienza), che lo stesso Palazzini considera reale: “Mettere in concorrenza i 780 euro del reddito di cittadinanza con i 433 euro al mese del servizio civile sarebbe un’operazione pericolosissima. Mi auguro che il Governo non pensi a percorrere questa strada”. Certo è che il silenzio di Spadafora non aiuta a sgombrare il campo da supposizioni e timori.