L'uomo infinito di Mauro Magatti

Fino ai robot, che avverano il definitivo superamento dei limiti umani.

E gli umani? In questo nuovo delirio di onnipotenza sembra perdersi il senso del limite, della caducità, della Croce. Eppure è proprio in questa promessa che viviamo.

Ma quanta realtà va persa in questo delirio? Il mondo vero che abbiamo di fronte non è solo quello delle macchine che si guidano da sole, dei frigoriferi che riordinano il latte quando è finito o delle App per trovare l’anima gemella (o anche solo il partner per una sera). È ancora il mondo delle guerre, delle disuguaglianze estreme, dei miliardi di persone denutrite e delle migliaia di bambini che ogni giorno non vedono il giorno successivo.

Magatti smonta lucidamente il “meccanismo” della società tecnica, ne mostra le astuzie e i costi umani. Individuali e collettivi. Ma non la condanna senza appello. Anzi.

Ne legge in modo equilibrato le enormi (infinite!) opportunità. A patto però di non dimenticare il paradosso, di non arrivare ad “odiare quella mancanza a essere che l’essere umano è”.

L’uomo infinito di Magatti può abitare davvero la sua infinita potenza se non dimentica di essere, appunto, in-finito. Non completo, non padrone del suo fondamento ma eccentrico ed eccedente.