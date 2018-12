GivingTuesday: sette anni in crescita

Una giornata di tweet, atti di gentilezza e donazioni. È stato celebrato così il #GivingTuesday in Italia, la Giornata Mondiale del Dono chi si è svolta martedì 27 novembre.

La seconda edizione nel nostro paese è stata coordinata ancora una volta da AIFR – Associazione Italiana di Fundraising. Tanti i Promotori che sono scesi in campo per promuovere la giornata, tra gli altri eBay, PayPal e GoFundMe. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna.

265 i partecipanti del #GivingTuesday che hanno deciso di unirsi al movimento mondiale promuovendo progetti di solidarietà sul portale givingtuesday.it e attraverso i social network. Un aumento del 55% rispetto alla prima edizione. 39 iniziative di crowdfunding caricate sulla piattaforma ungiornoperonare.it con un incremento del 65%.

Tante sono state le iniziative di solidarietà promosse in occasione della Giornata Mondiale del Dono nel nostro paese. In particolare, alcune Organizzazioni Non Profit hanno organizzato un’iniziativa sul proprio territorio, come Project For People, Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo e ADMO Lombardia. Altre hanno attivato delle campagne di crowdfunding, come Missione Belem Onlus e Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. Altri ancora hanno promosso iniziative di sensibilizzazione per salvaguardare e proteggere il patrimonio artistico del nostro paese, come Comitato SOS Terme.

L’hashtag #GivingTuesday è stato in trending topic su Twitter arrivando al terzo posto in Italia e al primo posto nei trending topic Mondo. AIFR – Associazione Italiana di Fundraising, in collaborazione con i Global Leaders del #GivingTuesday e i partecipanti, sta elaborando i dati della giornata che presto saranno condivisi.

Il movimento, nato nel 2012 negli Stati Uniti da un’idea della 92nd Street Y (92Y) di New York come risposta alla spinta consumistica del Black Friday e del Cyber Monday, ha incoraggiato persone di tutto il mondo a donare, offrire il proprio tempo per aiutare chi ha bisogno e far sentire la propria voce a sostegno di cause in cui credono.