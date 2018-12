Medicina riabilitativa, a Pavia il primo master universitario

Un master per imparare la medicina riabilitativa per il personale medico e sanitario di tutta Italia, ma anche per i giovani laureati che vogliano dotarsi di una specializzazione aggiuntiva per lavorare in questa branca medica. Maugeri e università di Pavia promuovono insieme il primo corso in Italia che fornirà un perfezionamento specifico per il nuovo modello clinico – già adottato dalla Maugeri nei suoi 18 istituti in sei regioni italiane - che sta trasformando la vecchia riabilitazione in “Medicine riabilitative specialistiche e cure correlate”, come si intitola appunto il master di I livello pavese. L’idea è di riabilitare il paziente dopo un evento acuto (infarto, ictus, enfisema), evitando la riacutizzazione, ma tenendo conto anche delle altre patologie di cui spesso soffre, in quanto fragile e anziano. Un corso che tiene conto dello scenario in cui sta ormai operando la sanità italiana.