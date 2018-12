Solo entrando nel labirinto delle paure, possiamo sperare di uscirne

Come soggetti presi nella loro forma di individui, denudati cioè di ogni legame originario che non sia la paura dell’altro («l’enfer, c’est les autres» di Sartre), la domanda di protezione dei soggetti, sempre più monadi sociali, si rivela infinita. Infinita perché l’individuo in quanto tale è collocato fuori dalle protezioni di prossimità».

Collocare l’individuo fuori dai legami di prossimità — a titolo di esempio: la linea che va dalla dissoluzione della famiglia come gruppo, favorendo prima la famiglia mononucleare, poi dissolvendo anche la stessa trasformando il patto in contratto — significa, di fatto, rendere inutile il sociale. È in questo paradosso circolare (insicurezza, paura, richiesta di protezione, ipervalorizzazione dell’individuo, vulnerabilità sociale dell’individuo, richiesta di sicurezza, paura di perdere questa sicurezza ovvero le protezioni “sociali/civili”) che si contorce il paradosso della paura.

Il performativo della paura

La paura crea la propria realtà, non si limita a deformarla. Solo che, oggi, la deformazione avviene anche dal lato opposto e l'imprenditoria post-politica del rancore (è il grande tema del deep fake, evoluzione integrale delle fake news) possiede strumenti tecnologicamente inediti per una costruzione sociale delle paure.

C'è stato un tempo, osserva Aldo Bonomi nel suo saggio, in cui la paura per lo sconosciuto e il misconosciuto non si addensava in rancore. Oggi, il passaggio è immediato: dallo sconosciuto al rancore. Tanto in termini logici, quanto in termini sociali è un salto qualitativamente radicale. L'accoglienza nasce dall'incapacità critica di accogliere le proprie paure, di disinnescarle. Al contrario, come osserva acutamente Majorino nella seconda parte del libro, oggi il rancore viene iniettato dall'alto, anche quando sembra generarsi dal basso. Ma questo non ci esime dall'ascoltare i territori e il loro grido. Solo entrando nel labirinto, possiamo sperare di uscirne.