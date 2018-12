15 storie da scoprire oltre il blackout della solitudine

Il Natale che si avvicina è una festa di luci. Le luminarie sono accese in tutte le città, ma ci sono ancora tante, troppe persone che anche durante queste feste vivono ai margini in angoli bui, sotto i portici e davanti alle vetrine luccicanti. Ed è proprio qui che si materializza una storia speciale, una Christmas Novel 2018 che parte da lontano e in cui si incrociano tante altre storie e tante vite. Quelle delle persone che vivono nell’emarginazione e nell’indigenza, vite sospese in un blackout sociale, una condizione di buio che non permette di agire e di reagire.

Fondazione Progetto Arca opera da 25 anni al fianco delle persone più fragili ed emarginate, offrendo loro la sicurezza di un rifugio, il calore di un pasto, ascolto e cure mediche.

Senza dimora, famiglie in emergenza economica e abitativa, persone con dipendenze e richiedenti asilo in cerca di una seconda possibilità di vita. Progetto Arca si rivolge a tutti loro, senza distinzione, perché possano riaccendere la propria luce e costruire futuro di autonomia e di integrazione sociale.

Quasi per caso, la storia di Progetto Arca si incrocia, un anno fa, con quella dell’agenzia creativa Connexia che, nel Natale 2017, in occasione del tradizionale scambio di Auguri, decide di dare vita all’iniziativa XMasPitch, invertendo le regole del gioco e invitando i propri clienti a partecipare a un “pitch natalizio”, in cui proporre un mini-brief “sociale”, riferito a un ente benefico o a una onlus che in qualche modo stesse loro a cuore. Una giuria interna all’agenzia vaglia le tante candidature pervenute. La scelta finale – ricoda una nota - ricade sulla proposta di Elior Ristorazione, azienda della ristorazione collettiva e dei servizi di catering, da sempre attenta ai temi della sostenibilità e della lotta agli sprechi. E così il claim “Il gusto per una sostenibilità reale, concreta e condivisa” di Elior apre alle connessioni sul terreno comune dell’impegno e Progetto Arca si aggiudica la campagna creativa digital pro bono firmata Connexia.

Nasce dunque da questo rincorrersi di tante storie uniche e diverse #AccendiunaLuce, la campagna digital di fundraising che l’agenzia di consulenza di marketing e comunicazione Connexia ha ideato per Progetto Arca, per sensibilizzare e coinvolgere le persone affinché a Natale scelgano di compiere un gesto di solidarietà e riaccendere la luce della speranza a chi oggi non vede una via d’uscita.

Fino ai primi di gennaio è infatti attiva una campagna multi-soggetto che racconta le vite sospese nel buio della solitudine e dell’emarginazione. Connexia dà voce a chi voce non ha, sostenendo Progetto Arca nell’ascolto, nella protezione e nel sostegno degli ultimi.

La campagna #AccendiunaLuce è interamente giocata sul dualismo tra luce e oscurità. Da ciascuno dei soggetti creativi ideati da Connexia si atterra su una landing page dedicata, divisa in tre sezioni, con una prima fascia di comunicazione riservata al concept AccendiunaLuce, una seconda fascia che svela, illuminandoli in maniera progressiva, i visi e le storie dei 15 homeless che hanno accettato di dare un volto al disagio e alla solitudine, una terza fascia in cui viene presentata la mission di Fondazione Progetto Arca e spiegate le finalità del progetto.