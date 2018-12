Berlino, la fondazione che contribuisce allo sviluppo della città

«La nostra fondazione, a differenza delle altre, non ha denaro in banca. Siamo proprietari dell’area di Pfefferberg e le nostre risorse sono rappresentate dalle entrate che otteniamo dagli utenti che la frequentano. E dal momento che molte persone vanno a Pfefferberg, vengono stipulati molti contratti. La maggior parte delle nostre entrate vengono utilizzate per finanziare altri progetti a Berlino. Quest’anno per esempio abbiamo supportato più di 60 progetti, lo scorso anno 71. L’ammontare totale che diamo a questi progetti è di 240.000 euro. Ciascun progetto può ottenere fino a un massimo di 6.000 euro all’anno», spiega Margitta Haertel.

L’idea iniziale per l’area era di creare un centro per attività culturali e sociali indipendente dalla fondazione, la quale supporta le varie attività (socio-culturali, artistiche, di formazione…) ma non le organizza personalmente. Tra le attività presenti a Pfefferberg : un centro di architettura che organizza workshop per studenti di tutto il mondo ; formazione professionale per giovani, un centro internazionale di ricerca, e una scuola per donne provenienti da un contesto migratorio, che fanno formazione per diventare educatrici.