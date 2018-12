L'attrice Francesca Valtorta al fianco dei ricercatori

La ricerca scientifica notoriamente consente a un Paese di essere competitivo nel “mercato” globale della conoscenza, di restare al passo con i Paesi più avanzati e di garantire il benessere della popolazione. Ciascuno di noi può ammalarsi, a prescindere dall’età e dallo stile di vita. È per questo motivo che l’Istituto Pasteur Italia lavora quotidianamente per garantire il diritto alla salute di tutti attraverso ricerche d’eccellenza su malattie infettive, tumori, patologie infiammatorie croniche e neurodegenerative. Investire nella ricerca scientifica significa munirsi dell’arma più potente per sconfiggere le malattie e per mettere a punto vaccini e terapie in grado di costruire un futuro di salute per tutti. Per raggiungere questo importante obiettivo, l’Istituto ogni anno finanzia numerosi progetti di ricerca, borse di dottorato, borse di studio per l’estero e per il rientro di ricercatori in Italia, ma i costi della ricerca sono rilevanti e per assicurare continuità alle proprie attività di ricerca, l’Istituto Pasteur Italia ha lanciato la prima Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Parola d’ordine: ricerca”, perché ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza. Per maggiori informazioni su come sostenere la ricerca dell’Istituto Pasteur Italia: www.sostienilaricerca.it