Dodici mesi per Mediterranea

Arci ha deciso di sposare la proposta e di sostenere e diffondere il progetto nei territori. «Acquistare una copia di questo calendario significa dare un contributo concreto a un’azione non governativa di disobbedienza morale e civile», spiega una nota dell’Arci. «Un piccolo grande gesto per finanziare una nave battente bandiera italiana, la Mare Jonio, al fine di monitorare, denunciare e soccorrere, se necessario, chi si trova in pericolo di vita nelle acque del Mediterraneo».

Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile arrivata nel Mediterraneo centrale dopo che le ong, criminalizzate dalla retorica politica senza che mai nessuna inchiesta abbia portato a una sentenza di condanna, sono in gran parte state costrette ad abbandonarlo. Del nucleo promotore fanno parte associazioni come l’Arci e Ya Basta Bologna, ong come Sea-Watch, il magazine online I Diavoli, imprese sociali come Moltivolti di Palermo.