Droga e adottati: è vero che sono loro i più a rischio?

Non un’etichetta, ma un faro di luce per richiamare l’attenzione. In questo viaggio fra adolescenti e droga, diversi interlocutori hanno segnalato come fra chi ha problemi di abuso di sostanze e fra chi arriva in comunità – siano esse educative o terapeutiche – ci siano spesso ragazzi adottati con l’adozione internazionale. Non sono statistiche le nostre, solo testimonianze che raccontano di come essi siano più presenti di quanto sarebbe lecito aspettarsi in base a quanti sono, sul totale degli adolescenti, quelli adottati: un po’ come accade (lì però ci sono anche dati) rispetto ai problemi di salute mentale.

Spiegarlo non è difficile: «questi ragazzi hanno subito esperienze traumatiche, non ci deve sorprendere che abbiano una maggiore probabilità di avere problemi rispetto ai coetanei soprattutto in Italia, dove le famiglie accolgono anche preadolescenti con storie complicate», afferma Marco Chistolini, psicologo, referente scientifico del Ciai. «Per molti di loro l’uso di sostanze ha inizialmente un effetto “terapeutico”: è un modo per contenere l’angoscia e la rabbia che hanno dentro. Detto questo però, bisogna considerare però che gli adottivi sono una categoria ben identificabile, altre variabili lo sono meno e per questo magari non destano allarme. Aggiungo anche che nei fatti c’è una minor tutela del legame adottivo rispetto al legame di sangue: la loro maggior presenza in comunità si spiega anche così». [...] Monya Ferritti invece è la presidente del CARE-Coordinamento Associazioni Adottive e Affidatarie, che conta 37 aderenti: «Quello che vedo è che le famiglie che dopo l’adozione rimangono agganciate a un’associazione riescono a individuare precocemente eventuali criticità adolescenziali e ad attivarsi grazie anche alla rete fornita dall’associazione, mentre quelle più isolate rischiano di chiedere aiuto solo quando non ce la fanno più, ovvero quando è troppo tardi. La differenza mi sembra questa: non c’entra la tipologia di ragazzo, c’entra l’isolamento della famiglia». [...]

