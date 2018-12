Il "Cantante della Solidarietà" alla mensa il Osf

Volontari per un giorno a servizio di chi è in difficoltà. Sarà concreto come non mai l’apporto che Salvatore Ranieri, insieme a un gruppo di volontari della onlus “Il Cantante della Solidarietà”, affrirà il prossimo venerdì 14 dicembre a Opera San Francesco per i Poveri.

Sono diversi anni che il “Cantante della Solidarietà” - giunto nel 2018 al suo ventennale d’attività - sostiene la struttura creata nel 1959 dai frati Cappuccini in via Piave a Milano. Una realtà dove ogni giorno senza dimora e persone in difficoltà trovano un pasto caldo, una doccia e un cambio d’abito, cure mediche e medicinali, ascolto e conforto. Giovani e anziani, italiani e stranieri, in più di 2.500 ogni giorno – all’ora di pranzo e a quella di cena – bussano alla porta delle Mense di Osf (in corso Concordia e piazzale Velasquez).

Oltre a confermare a Osf la propria donazione annuale di generi alimentari, quest’anno “Il Cantante della Solidarietà” ha deciso di impegnarsi in prima persona coinvolgendo anche una decina di suoi volontari. Tutti insieme infatti partiranno dal Verbano Cusio Ossola alla volta di Milano per portare una tonnellata e mezza di pasta (sufficiente a sfamare gli utenti delle Mense di Osf per una settimana) e si presteranno inoltre a servire, sia al mattino, sia alla sera, gli ospiti della mensa dei poveri.

Saranno presenti alla consegna della donazione di derrate alimentari gli sponsor Tosca Tec Sàrl di Massimo Tolotta, l’azienda Mediland srl, i produttori Franco Sottili e Mariarosaria Della Martora e molti volontari della onlus, oltre naturalmente a padre Maurizio Annoni, presidente di Osf da poco premiato in occasione dell'Ambrogino d'oro 2018.

Un gesto di grande solidarietà che va a sostenere Opera San Francesco per i Poveri che nel 2019 celebrerà i suoi 60 anni di attività: una lunga storia di aiuto concreto quella di Osf, che ancora oggi rappresenta per la città di Milano un punto di riferimento per chi è povero e solo. Nell’ultimo anno, grazie al lavoro e all’impegno di quasi 1000 volontari e alla generosità di molti benefattori, Osf ha garantito 738.363 pasti caldi, 34.440 visite mediche, 65.604 prestazioni al Servizio Docce, 9.772 cambi d’abito per un totale di 26.487 persone accolte.

Anche quest’anno, inoltre, in occasione della giornata di Natale, le Mense di Opera San Francesco rimarranno aperte, grazie ai volontari che sempre numerosi e volenterosi si offrono di dedicare anche questo giorno ad aiutare i più bisognosi. È un bel momento di condivisione, in cui si cerca di rendere la giornata del Natale speciale anche per gli utenti di Osf.