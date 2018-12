Lo shopping solidale del "Mercato della Solidarietà"

Per un regalo di Natale all’insegna della solidarietà, tante le proposte di Exodus… per tutti i gusti e per tutte le età: accessori e capi di abbigliamento, libri, giocattoli, confezioni e cesti natalizi di prodotti alimentari, oggettistica e strenne, donate da aziende amiche (grandi marchi e non solo), che credono ancora nel valore della solidarietà e che continuano ogni anno a sostenere la nostra causa.

Ma anche oggetti di artigianato e prodotti alimentari realizzati dai ragazzi all'interno dei laboratori creativi e delle Cooperative Exodus presenti in Italia.

Sotto il porticato sarà allestito uno spazio degustazione, un percorso che permetterà di assaporare vini e prodotti tipici regionali.

«Chi viene al “Mercatino” sceglie di fare shopping solidale, perché il nostro non è solo un “Mercatino di Natale”. Un ringraziamento di cuore a tutti quelli che ogni anno vengono a trovarci e a quelli che lo faranno quest’anno per la prima volta… potranno fare la differenza, scegliendo di mettere sotto l’albero un gesto di valore!» ricorda don Antonio Mazzi.

L’ingresso al Mercato della Solidarietà è gratuito ed è aperto sabato e domenica dalle ore 10 alle 19,30. Domenica 16 dicembre, inoltre, alle ore 11 don Antonio Mazzi officerà la Santa Messa.